Американские военные не собираются показывать общественности видеозаписи с НЛО из опасений "ущерба национальной безопасности”. Так что открытости в вопросах изучения неопознанных воздушных явлений нет и не предвидится, сообщает LiveScience.
Ранее Министерство обороны США объявило, что откроет за государственный счёт новый офис, который будет заниматься исключительно изучением сообщений о наблюдениях НЛО армией, флотом и ВВС страны.
Армейские высокие чины подтвердили, что записи с НЛО существуют, но останутся засекреченными. Широкой публике к ним доступа не дадут, так как это может "нанести ущерб национальной безопасности", сообщает издание.
Запрос на доступ к материалам подал правительственный сайт The Black Vault, руководствуясь Законом о свободе информации США.
Ранее им удалось получить данные документов, связанных с НЛО, так как ЦРУ и другие учреждения пошли навстречу. Запрос в адрес ВМС США был подан в апреле 2020 года, через день после того, как военные рассекретили три видеоролика с предполагаемыми НЛО, снятые пилотами ВМС США.
Спустя два года ВМС отказали представителям общества в обнародовании своих материалов.
Пресловутый ущерб национальной безопасности может заключаться в "получении противниками ценной информации об операциях Министерства обороны/Военно-морского флота, уязвимостях и/или возможностях армии США", звучало в отказе.
Также слушания по этому вопросу прошли в министерстве обороны в мае 2022 года. В основном там разбирался отчёт Пентагона от июня 2021 года, в котором говорилось, что с 2004 года пилоты ВМС США сообщили о 144 наблюдениях за неопознанными летающими феноменами.
Напомним, в 1952 году власти США начали проект исследований НЛО "Синяя книга".
К моменту рассекречивания проекта было собрано более 12 тысяч сообщений об НЛО и сделаны выводы, что большинство из них ошибочны, а в части случаев наблюдались природные явления, гражданские или военные объекты.
Однако несколько сотен сообщений были классифицированы ЦРУ, ФБР и Пентагоном как необъяснимые.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Ракетный удар ВКС РФ 11 сентября, вызвавший блэкаут на Украине, показал настоящий масштаб СВО. Это первый пункт плана Кремля по перезагрузке операции.