LiveScience: ВМС США отказались рассекретить съёмки НЛО

Американские военные не собираются показывать общественности видеозаписи с НЛО из опасений "ущерба национальной безопасности”. Так что открытости в вопросах изучения неопознанных воздушных явлений нет и не предвидится, сообщает LiveScience.

Ранее Министерство обороны США объявило, что откроет за государственный счёт новый офис, который будет заниматься исключительно изучением сообщений о наблюдениях НЛО армией, флотом и ВВС страны.

Армейские высокие чины подтвердили, что записи с НЛО существуют, но останутся засекреченными. Широкой публике к ним доступа не дадут, так как это может "нанести ущерб национальной безопасности", сообщает издание.

Запрос на доступ к материалам подал правительственный сайт The Black Vault, руководствуясь Законом о свободе информации США.

Ранее им удалось получить данные документов, связанных с НЛО, так как ЦРУ и другие учреждения пошли навстречу. Запрос в адрес ВМС США был подан в апреле 2020 года, через день после того, как военные рассекретили три видеоролика с предполагаемыми НЛО, снятые пилотами ВМС США.

Спустя два года ВМС отказали представителям общества в обнародовании своих материалов.

Пресловутый ущерб национальной безопасности может заключаться в "получении противниками ценной информации об операциях Министерства обороны/Военно-морского флота, уязвимостях и/или возможностях армии США", звучало в отказе.

Также слушания по этому вопросу прошли в министерстве обороны в мае 2022 года. В основном там разбирался отчёт Пентагона от июня 2021 года, в котором говорилось, что с 2004 года пилоты ВМС США сообщили о 144 наблюдениях за неопознанными летающими феноменами.

Напомним, в 1952 году власти США начали проект исследований НЛО "Синяя книга".

К моменту рассекречивания проекта было собрано более 12 тысяч сообщений об НЛО и сделаны выводы, что большинство из них ошибочны, а в части случаев наблюдались природные явления, гражданские или военные объекты.

Однако несколько сотен сообщений были классифицированы ЦРУ, ФБР и Пентагоном как необъяснимые.