Слушания по НЛО в США закрыли для прессы

В конгрессе США прошли открытые слушания о "неустановленных атмосферных феноменах”. Информация, прозвучавшая там, оказалась настолько странной, что часть заседания просто закрыли для прессы.

17 мая 2022 года в 9:00 утра по восточному времени подкомитет палаты представителей по разведке, борьбе с терроризмом, контрразведке и борьбе с распространением под председательством конгрессмена Андре Карсона провёл открытые слушания по неопознанным воздушным явлениям.

После открытой части слушания также прошёл закрытый, засекреченный брифинг.

Поднимая эту тематику в публичную плоскость, власти США исходили из того, что количество фиксируемых системой воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) больше не может игнорироваться. Тема НЛО для США всегда была достаточно живучей, но в последний раз на столь высоком уровне что-то обсуждалось почти 50 лет назад.

Что характерно, данные слушания были инициированы комитетом по контрразведке и контртерроризму. Только одно это уже показывает, под каким углом конгрессмены рассматривают все случаи столкновения с "неустановленными атмосферными феноменами" (UAP).

Постулат "кругом враги" всегда хорошо работал в части просьб о финансировании. Американцы в этом вопросе ни разу не оригинальны.

Экспертами на встрече выступали заместитель главы Пентагона по безопасности и разведке Роналд Мултри и заместитель командующего разведкой ВМС Скотт Брей. Как пояснил сенатор-республиканец Андре Карсон, общественности нужно понимать проблематику вопроса и актуальность темы.

Неслучайно же контрразведка Пентагона подняла вопрос именно сейчас?

Перед слушаниями многие специалисты выдвигали свои версии и трактовки темы. Например, известный питерский уфолог Валерий Уваров убеждён, что НЛО показываются человечеству намного чаще, чем это признается властями.

Другой вопрос — что именно в итоге фиксируется оборудованием. Судя по всему, именно этот вопрос американцев сейчас волнует гораздо больше.

По мнению Уварова, Пентагон банально хочет больше денег, так как ведомству не хватает персонала "для полноценной идентификации UAP". И эту идею военные вполне могут протащить в свете противостояния с Россией. К тому же начиная с 1989 года постоянно ведутся разговоры о том, что от инопланетян можно получить неземные технологии, которые обеспечат США колоссальное военное преимущество над всем миром.

Не был в итоге обойдён стороной и вопрос национальной безопасности, так как часть объектов совершенно приземленно имела земное происхождение.

И тут уже вступала в разговор контрразведка, поскольку китайский или российский аппарат несёт, скорее всего, намного больше вызовов американским военным секретам, чем инопланетная цивилизация.

Многие военные рассматривают этот вопрос не с точки зрения романтического полудетского интереса, а относятся к проблеме как к шпионской активности несмотря на то, что зафиксированные объекты обладали манёвренностью, противоречащей законам физики.

Аналитики склонны относиться к таким записям как к внутренним ошибкам систем слежения, принимающих за физические тела, например, тени или солнечные блики. Опять же вспоминали и об огромном количестве космического мусора, причём совершенно американского происхождения.

Впрочем скепсис долго не продержался — в открытой части заседания напрямую говорилось, что НЛО усиливают атаки на… американское оружие. Выяснилось, что НЛО вывели из строя десять ядерных ракет, после чего заседание засекретили.

Но в отчёте, который участники получили перед встречей (авторства разведуправления и правительственных структур), говорится, что с 2004-го по 2021 год имели место 144 достоверных случая столкновения с технологиями, превышающими возможности землян. В тексте подчёркивается, что феномены представляют собой физические объекты, а не ошибки систем слежения.

Те самые НЛО, которым приписывают выведение из строя межконтинентальных ракет, якобы появились на площадках их размещения, покрутились вокруг и улетели. Ракеты летать после этого уже не смогли.

Брей признал, что отчёт об этом факте видел, но официальных данных и обломков НЛО в наличии нет. А когда речь зашла о сверхсекретной группе в правительстве США, которая изучает НЛО, трансляцию совещания прервали, а после возобновления — засекретили.

Так что чему там ещё удивлялись конгрессмены сегодня — мир пока не узнает.

Добавим, что в России данные о "взаимодействиях с неопознанными летающими объектами" не рассекречиваются до сих пор.

В уфологическом сообществе, впрочем, говорят об "утекшем" в СМИ в 1997 году протоколе "Визит" времен СССР. По нему в случае приземления "объекта" армии, КГБ, МВД и т. п. было приказано обеспечить закрытие зоны контакта и недопущение выхода любого человека или транспорта "любой ценой" (даже применением ядерного оружия на своей территории).

В США подобный протокол, по данным СМИ, мог инициировать только президент страны, вместе с группой учёных, сотрудников ЦРУ и Пентагона. В СССР же такое решение якобы принимало Политбюро ЦК КПСС самостоятельно.

Главной задачей в обеих странах, кстати, была не столько защита страны от био- или иного заражения, а соображения типа "вдруг вошедший в контакт гражданин решит атаковать власть".

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