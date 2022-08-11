Путешественник во времени: 14 августа на США обрушится разрушительный шторм

Ким Уинделл Некос, которая называет себя путешественником во времени из 2090 года, сделала пугающее предупреждение на эту неделю. Она уверяет, что 14 августа в США случится разрушительный шторм, который будет стоит "многих жизней". Об этом пишет Daily Star.

По прогнозу "ясновидящей" на восточное побережье США в это воскресенье обрушится самый сильный ураган в истории. Некос уточнила, что "адский хаос" ожидает Южную Каролину, скорость ветра составит более 250 миль в час.

Она предупреждает, что нанесённый ущерб составит миллиарды долларов, а очень многие люди погибнут.

Некоторые из участников группы в соцсети, где было опубликовано пророчество, заявили, что поверят в путешествия во времени, если предсказание Ким сбудется. Однако большинство отнеслись к надвигающейся "смертельной катастрофе" скептически, ещё и потому, что синоптики ничего такого на ближайшие выходные для Южной Каролины не прогнозируют, отмечает издание.