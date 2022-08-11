Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
ВСУ обстреляли посёлки Тёткино и Попово-Лежачи Курской области
Российские хакеры опубликовали персональные данные сотрудников Lockheed Martin
Пряхин: ООН необходимо сохранить, но лишить бюрократии и следить за бюджетом
​Народы ханты и манси стали героями анимационного сериала "Смешарики"
Пушилин: удар Киева по СИЗО в Еленовке — попытка скрыть преступления Зеленского
Датский наёмник: меня хотят вышвырнуть с Украины
Российские десантники в ходе спецоперации осуществили захват опорного пункта ВСУ
Уголовное дело против Александра Ионова: в США началась "охота на ведьм"
Баранец: ВСУ хотят устроить "шоу" с прорывом на территорию России

Путешественник во времени: 14 августа на США обрушится разрушительный шторм

Непознанное

Ким Уинделл Некос, которая называет себя путешественником во времени из 2090 года, сделала пугающее предупреждение на эту неделю. Она уверяет, что 14 августа в США случится разрушительный шторм, который будет стоит "многих жизней". Об этом пишет Daily Star.

Путешественник во времени: 14 августа на США обрушится разрушительный шторм

По прогнозу "ясновидящей" на восточное побережье США в это воскресенье обрушится самый сильный ураган в истории. Некос уточнила, что "адский хаос" ожидает Южную Каролину, скорость ветра составит более 250 миль в час.

Она предупреждает, что нанесённый ущерб составит миллиарды долларов, а очень многие люди погибнут.

Некоторые из участников группы в соцсети, где было опубликовано пророчество, заявили, что поверят в путешествия во времени, если предсказание Ким сбудется. Однако большинство отнеслись к надвигающейся "смертельной катастрофе" скептически, ещё и потому, что синоптики ничего такого на ближайшие выходные для Южной Каролины не прогнозируют, отмечает издание.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Максим Александров
Популярное
Силовые структуры
СМИ сообщают о вспышках и взрывах на аэродроме Зябровка под Гомелем

Белорусские СМИ вечером, 10 августа сообщили о вспышках и взрывах на аэродроме Зябровка под Гомелем.

СМИ сообщают о вспышках и взрывах на аэродроме Зябровка под Гомелем
Норин: даже анонсы контрнаступления ВСУ доставляют российской армии проблемы
Силовые структуры
Норин: даже анонсы контрнаступления ВСУ доставляют российской армии проблемы
Силовые структуры
Американские наёмники ВСУ: наши товарищи погибли, а украинцы разграбили их трупы
Силовые структуры
Армия РФ нанесла массированные удары по объектам ВСУ в Николаевской области
Любовь Степушова Идея запрета россиянам на шенген набирает всё больше сторонников Любовь Степушова Александр Артамонов Морская блокада Тайваня зависит только от желания КНР Александр Артамонов Ольга Лебедева Тихановская создала "правительство в изгнании" Ольга Лебедева
Силовые структуры
ВСУ: ситуация в Артёмовске критическая, украинская пехота "гибнет пачками"
Мир. Новости мира
Зеленский высказался после новостей о взрывах в Крыму: Формула освобождения
В городах Украины гремят взрывы, в Новой Каховке работает ПВО
Силовые структуры
В городах Украины гремят взрывы, в Новой Каховке работает ПВО
Последние материалы
Российские десантники в ходе спецоперации осуществили захват опорного пункта ВСУ
Уголовное дело против Александра Ионова: в США началась "охота на ведьм"
Баранец: ВСУ хотят устроить "шоу" с прорывом на территорию России
Леонков: армия России разрушила вторую линию обороны ВСУ
Автоэксперт: покупка авто на инвестицию сегодня не тянет
Никас Сафронов: Путин — дворовый парень, прошедший огромную школу жизни
Киев повышает ставки в Донбассе, чтобы отвлечь внимание от неудач на фронте
Баранец: блеф Зеленского стоил 300 жизней солдат и офицеров ВСУ
Марочко: Киев готовится к сдаче Артёмовска, штаб ВСУ перевели в Краматорск
В Белоруссии опровергли информацию о взрывах на военном аэродроме под Гомелем
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников