Для индийской ясновидящей Арчены Россия, после брака с русским парнем, стала вторым домом. Поэтому судьба нашей страны молодую прорицательницу очень волнует, и она регулярно "посматривает" — а что там, впереди.
Сейчас, по мнению Арчены, особенно болезненна для россиян тема отношений с Украиной. Впрочем, как утверждает ясновидящая, волноваться не стоит: войны не будет:
"Энергия между Украиной и Россией очень плотная, тяжёлая. Я вижу, что Украина находится в глубоком заблуждении, рассчитывая на поддержку других стран. Она её не получит ни от кого — ни от Штатов, ни от Европы. Этот конфликт точно не станет толчком к третьей мировой".
А вот кого России стоит опасаться по-настоящему, утверждает Арчена, так это Китая:
"Маленький конфликт, скорее даже спор, за 50-70 лет разрастется до глобальной войны, в которой китайцы дойдут до Урала. Они не пожалеют ни природу, ни людей — разрушат всё".
Но произойдёт это нескоро. В ближайшие три десятилетия, уверена гадалка, войны не будет. Хотя трудностей у россиян не убавится: экономический кризис, внутренние конфликты и прочее.
Арчена говорит, что удивляться этому не приходится — сложно придётся всему миру.
"Земля исчерпала свой ресурс и скоро начнет мстить человечеству: локальные природные катаклизмы будут по всей планете: наводнения, землетрясения, извержения вулканов. Людям придётся научиться жить с этим".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
США получили от России письменный ответ на предложения по безопасности, ранее отправленные Вашингтоном в Москву, сообщает The Washington Post.