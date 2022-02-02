Война с Китаем и разрушенная Сибирь - пророчество индийской ясновидящей

Для индийской ясновидящей Арчены Россия, после брака с русским парнем, стала вторым домом. Поэтому судьба нашей страны молодую прорицательницу очень волнует, и она регулярно "посматривает" — а что там, впереди.

Сейчас, по мнению Арчены, особенно болезненна для россиян тема отношений с Украиной. Впрочем, как утверждает ясновидящая, волноваться не стоит: войны не будет:

"Энергия между Украиной и Россией очень плотная, тяжёлая. Я вижу, что Украина находится в глубоком заблуждении, рассчитывая на поддержку других стран. Она её не получит ни от кого — ни от Штатов, ни от Европы. Этот конфликт точно не станет толчком к третьей мировой".

А вот кого России стоит опасаться по-настоящему, утверждает Арчена, так это Китая:

"Маленький конфликт, скорее даже спор, за 50-70 лет разрастется до глобальной войны, в которой китайцы дойдут до Урала. Они не пожалеют ни природу, ни людей — разрушат всё".

Но произойдёт это нескоро. В ближайшие три десятилетия, уверена гадалка, войны не будет. Хотя трудностей у россиян не убавится: экономический кризис, внутренние конфликты и прочее.

Арчена говорит, что удивляться этому не приходится — сложно придётся всему миру.

"Земля исчерпала свой ресурс и скоро начнет мстить человечеству: локальные природные катаклизмы будут по всей планете: наводнения, землетрясения, извержения вулканов. Людям придётся научиться жить с этим".

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