Археологи из ЮАР выяснили, что предки человека начали использовать для сна специальное ложе, которое в наше время приняло форму кровати, довольно давно. В ходе раскопок они обнаружили древние примитивные места для сна возрастом около 227 тысяч лет. О том, что представляло собой спальное место древних людей, рассказал историк и археолог Владимир Петрухин Владимир.

"Всё же кроватей в собственном смысле в тот период ещё не было. Люди предпочитали лавки, которые стояли у стен жилищ. Так было в жилищах древнейших времен и до недавнего времени, отдельных кроватей не было.

Иногда устраивали полати. Кровати нужны для того, чтобы было теплее, чтобы изолироваться от пола. Циновки от пола не помогали изолироваться. Но это довольно позднее изобретение, распространившееся в мире ближневосточных цивилизаций.

В более поздний период предпочитали лавки, которые пристраивались к стенам, или полати. Если было отопление, печи, то известное дело, что возле печи было самое тёплое место.

А если говорить о периоде, который был 227 тысяч лет назад, то тогда люди уже не спали на земле, как животные, а вырывали ямку и стелили в неё плети.

Циновки были распространены, шкуры животных, в которые люди заворачивались. В каменном веке отчетливой мебели не существовало. В Восточной и Западной Европе такой мебели не было до римского времени", — пояснил эксперт.