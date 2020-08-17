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В Африке обнаружены кровати древних людей возрастом 227 тысяч лет

Наука

Археологи из ЮАР выяснили, что предки человека начали использовать для сна специальное ложе, которое в наше время приняло форму кровати, довольно давно. В ходе раскопок они нашли древние примитивные устроенные места для сна, которые были сооружены около 227 тысяч лет назад.

Учёные провели исследование пещеры, в которой обнаружили стоянку древних людей.

В процессе её изучения они нашли некие плетёные подстилки. В древности их использовали как ложе, это предки современных кроватей.

Узнав возраст находки, исследователи были поражены. Оказалось, что желание полежать на чём-нибудь мягком после тяжёлого дня у наших предков возникло ещё 227 тысяч лет назад.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что антропологи обнаружили на востоке Африки костяной топорик возрастом 1,4 млн лет. Артефакт был изготовлен задолго до появления первых людей.

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