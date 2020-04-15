В Гватемале расшифровали письмена на стеле майя возрастом 2000 лет, известной как "Стела 87". Сначала археологи решили, что стелу изготовили ольмеки, но в конечном итоге все-таки пришли к выводу, что это были майя. Якобы "Стела 87" имеет огромное значение для науки. Ученые пока не смогли расшифровать полностью письмена. Но даже благодаря частичной расшифровке специалисты выяснили имя местного правителя. О том, что еще известно об этом древнем артефакте, рассказал главный научный сотрудник ИВИ РАН, профессор МГЛУ﻿ Александр Юрьевич Петров.

"Майя — это одна из древнейших цивилизаций, которая существовала более 2000 лет назад. Она возникла приблизительно в то время, когда Цезарь завоевывал Галлию. Тогда происходило завоевание Британии. Фактически Британия на протяжении 400 лет находилась под властью Рима.

Как возникла цивилизация майя?

Ученые до сих спорят о том, как возникла эта древняя цивилизация. Это связано с тем, что есть несовместимые элементы. Так, майя прекрасно знали, что такое ноль, расстояние от Земли до Солнца, у них были лучшие астрономы.

Но при этом они не знали ни металла, ни колесных повозок, ни гончарного круга. Все эти сооружения были выполнены с помощью физической силы. В связи с этим возникает целый ряд теорий о том, откуда произошла эта цивилизация.

Тайна артефакта "Стелла 87"

Считается, что это один из памятников, который впервые показывает нам зарождение письменности майя, которая возникла 2000 лет назад. До этого столь древнего памятника обнаружить не удалось.

Считалось, что это была протоцивилизация еще до майя, которые оставили свои письмена. Но потом был проведен радиоуглеродный анализ, и было выяснено, что это майя.

То, что письмена удалось расшифровать — это слишком громко сказано. Письмена майя до сих пор не расшифрованы. Это так называемая линейная письменность.

Суть линейного письма впервые попробовали расшифровать еще англичане, которых звали Майкл Винтерс и Джон Чедвик. Но мы знаем, что когда испанцы пришли, они сожгли все книги майя. Но даже если бы они остались, ключа нет, как иероглифы долгое время не могли расшифровать, только благодаря Розеттскому камню это удалось сделать.

У майя меньше надписей, с одной стороны, а с другой стороны, мы не знаем структуру линейного письма. Что мы можем узнать? Что такое жертва? Или что такое жечь? Допустим, мы можем посмотреть, что такое дым, волна. Приблизительно мы знаем, что такое приставка "у", которая обозначает некую голову животного.

Сама таблица линейного письма не такая продвинутая, поэтому и говорится о неких правителях, потому что имена правителей выяснены. Установлено, что это все же правители. Также было предположение, что это некий военный поход", — рассказал эксперт.