Археологи обнаружили в Египте фаянсовую шкатулку с яйцами птиц. По словам ученых, данная находка поможет им найти гробницу фараона Тутмоса II.
Информацию о данной находке прокомментировал доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Васильевич Долгов.
"Здесь надо сказать, что вокруг египетских гробниц фараонов, в частности, Тутмоса II, есть множество легенд.
То, что касается того, что найдена какая-то часть этой гробницы, это все должно быть подтверждено специалистами. Сейчас сложно сказать что-либо конкретное по поводу данной находки.
Вполне возможно, что найдена эта часть, так как такие находки случались. Но это все должно быть подтверждено документально.
Археологи нашли какую-то фаянсовую шкатулку с яйцами. Где именно нашли? В каком состоянии эти яйца? Очень часто такие сообщения вбрасываются для усиления интереса к той или иной стране", — заключил эксперт.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Египте нашли гробницу чиновника эпохи Эхнатона.
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