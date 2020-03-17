Археологи обнаружили в Египте фаянсовую шкатулку с яйцами птиц. По словам ученых, данная находка поможет им найти гробницу фараона Тутмоса II.

Информацию о данной находке прокомментировал доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Васильевич Долгов.

"Здесь надо сказать, что вокруг египетских гробниц фараонов, в частности, Тутмоса II, есть множество легенд.

То, что касается того, что найдена какая-то часть этой гробницы, это все должно быть подтверждено специалистами. Сейчас сложно сказать что-либо конкретное по поводу данной находки.

Вполне возможно, что найдена эта часть, так как такие находки случались. Но это все должно быть подтверждено документально.

Археологи нашли какую-то фаянсовую шкатулку с яйцами. Где именно нашли? В каком состоянии эти яйца? Очень часто такие сообщения вбрасываются для усиления интереса к той или иной стране", — заключил эксперт.