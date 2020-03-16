Шкатулка с гусиным яйцом может привести к могиле фараона Тутмоса II

Археологи обнаружили в Египте фаянсовую шкатулку с яйцами птиц. По словам ученых, данная находка поможет им найти гробницу фараона Тутмоса II - мужа легендарной царицы Хатшепсут.

Шкатулку и древний каменный ящик обнаружили, которым 3500 лет, нашли в Дейр-эль-Бахри (Луксор).

"В каменном ящике находились останки жертвенного гуся и другие ритуальные предметы. Рядом с ящиком находилась шкатулка, на которой были иероглифы с именем Тутмоса II. Внутри шкатулки было два яйца — гусиное и ибисовое", — рассказали ученые.

Данные находки говорят о том, что где-то находится первоначальная могила Тутмоса II.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что археологи нашли золото в разграбленной египетской гробнице.