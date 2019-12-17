Что символизировал сфинкс в Древнем Египте?

Археологи обнаружили в Египте статую маленького сфинкса. Высота статуи 35 см, длина 55.

Орехов Роман, научный работник Центра египтологических исследований РАН, член Международной ассоциации египтологов, в интервью "Правде.Ру" рассказал о том, что символизировал сфинкс в Древнем Египте.

Сфинкс может относиться к разным периодам Древнего Египта. Самые интересные сфинксы, конечно, те, которые относятся к периоду Древнего царства. В этот период строились пирамиды. Сфинкс — это очень большая редкость. В его образе изображали верховного бога Ра, который является создателем этого мира. Все души, которые идут за ним, тоже воплощаются в этом сфинксе. Все царские предки, начиная с верховного бога, могут изображаться в виде сфинкса.

Сфинксы более позднего периода (например, в Карнаке) изображены в виде овна. Сфинксы обычно находились при храмах. Знаменитый сфинкс из Гизы находится рядом с заупокойным храмом фараона Хефрена. Он символизирует некое божество предка, который породил этот мир.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что археологи нашли в Египте статую маленького сфинкса.