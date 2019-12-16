Археологи нашли в Египте статую маленького сфинкса

Археологи, занимавшиеся раскопками в Египте, обнаружили небольшую статую сфинкса. Как сообщают специалисты Министерства по делам древностей, статуя изготовлена из известняка.

Найденная статуя очень древняя, но ее точный возраст археологи пока не называют. Высота сфинкса 35 сантиметров, длина — 55 см.

Археологи отмечают высокое мастерство древнего ваятеля: у сфинкса "красивые черты", скульптура проработана до мельчайших деталей. Также под землей были найдены фаянсовые амулеты, глиняные горшки, флакон из алебастра и керамические черепки.

Стоит отметить, что Большой Сфинкс - самая древняя на Земле монументальная скульптура. Он находится у подножия Великой пирамиды Гизы. Большого Сфинкса возвели по приказу фараона Хефрена.

Ранее ученые обнаружили в Египте мумию возрастом 2000 лет.