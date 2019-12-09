Археологи случайно разбили яйца, которым было 1700 лет

Археологи случайно разбили яйца, которым было около 1700 лет. Они находились под землей со времен Римской империи. Яйца были обнаружены в процессе земляных работ, в заболоченной яме на территории графства Бакингемшир в Великобритании.

Специалисты считают, что в таких условиях они бы не сохранились. Но влажная почва как бы "законсервировала" их. Рядом с корзиной находились десятки монет, обувь и деревянные инструменты.

Археологи считают, что яма служила для подношений богам. Рядом с ямой располагалась римская старая дорога. Вероятно, прохожие бросали туда предметы, чтобы задобрить богов или загадать желание.

Для римлян яйца были символом возрождения и плодородия. Участники раскопок рассказали, что куриные кости и яичную скорлупу они и раньше находили в Британии, но целых яиц не находили.

По словам археологов, разбитые яйца стали источать очень неприятный запах. Удалось сохранить только одно яйцо - это единственный артефакт такого рода. В настоящее время яйцо находится в специальных условиях в Оксфордском университете и скоро появится на выставке в музее.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о том, что в Британии обнаружили могилу Астерикса.