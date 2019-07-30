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Автор Игорь Буккер

Могила Астерикса найдена в Британии

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Могила Астерикса найдена в Британии. 404001.jpeg

Уникальное захоронение галльского воина, который бежал на остров, спасаясь от легионеров Юлия Цезаря в 50 году до нашей эры, обнаружено на строительной площадке в Западном Суссексе. Археологи полагают, что это могила реальной исторической фигуры — прообраза легендарного Астерикса.

С января 2020 года погребальный наряд и амуниция воина железного века будет представлена в экспозиции музея Novium в городе Чичестер (Chichester), административном центре графства Западный Суссекс (West Sussex).

Могила была найдена во время строительства жилых домов в Северном Берстеде еще в 2008 году. Для подготовки предметов для демонстрации потребовались годы консервации и проведения научного анализа. Британские археологи описывают свое открытие как "наиболее тщательно оборудованную могилу воина, когда-либо найденную в Англии".

Старший преподаватель археологии в Манчестерском университете Мелани Джайлс (Melanie Giles) полагает, что "это действительно уникальная находка не только на Британских островах, но и на континенте".

В распоряжении историков нет другого захоронения, которое сочетало бы в себе высокое качество кельтского искусства отделки оружия со временем попытки завоевания Цезарем Британии.

"Мы, вероятно, никогда не узнаем его имени", — сокрушается госпожа Джайлс. И тотчас же выдвигает две версии: либо этот человек из восточной Англии, возможно, сражался вместе с галлами против Цезаря, а жители Альбиона были на тот момент союзниками французов, помогая им в их борьбе против этого полководца.

"Или он сам может был бежавшим от этого конфликта французом. Этаким реальным Астериксом, прибывшим в Британию, чтобы поделиться с нами знаниями о стратегии и тактике Цезаря, который, как ему ведомо, собирается попробовать принцип "разделяй и властвуй", — продолжает далее Джайлс.

И добавляет: "Кроме того, он приносит с собой свою экипировку, замечательное вооружение, красивый меч, который не похож на наши мечи, новую технологию, модель и конструкцию, а также шлем, который абсолютно уникален среди этих замечательных кельтских ажурных гребней, которые увеличивают его рост, превращая его в былинного богатыря".

Со своей стороны, археолог из Чичестерского окружного совета Джеймс Кенни (James Kenny) поясняет, что "загадочный воин" мог быть военачальником короля Коммия (Commius), с 57 до 50 года до нашей эры вождя кельтского племени атребатов. Будучи союзником римлян, Коммий однако поддержал восстание галлов во главе с Верцингеториксом и бежал от мести Юлия Цезаря в Британию, где создал собственное государство и стал правителем "королевства" Каллева на юго-западе Британии с 50 до 20 год до нашей эры.

Археолог Кенни утверждает: "Благодаря богатству находок в захоронении, мы считаем, что этот загадочный воин пользовался авторитетом в стране. Это одна из самых исключительных находок, обнаруженных за конкретный археологический период, и имеет международное значение".

Свои слова он объяснил тем, что ключевой находкой оказался шлем с уникальным ажурным бронзовым гребнем, который "сверкал, как золото", и был украшен плюмажем из конского волоса, а воина похоронили со "списанным с вооружения" мечом, который предварительно нагрели и согнули вместе со щитом, копьем и предназначенной для загробной жизни пищей.

В заключение Кенни добавил: "Что отличает эту находку от любого другого могильника в Британии, так это захватывающее дух качество и красота артефактов, а также обилие имущества покойника".

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Темы галлы британия астерикс археология юлий цезарь
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