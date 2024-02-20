Специалист рассказала как часто можно делать пилинг без вреда для кожи

Дерматолог рассказала о последствиях химического пилинга

2:31 Your browser does not support the audio element. Красота

В комментарии для Pravda.Ru врач-дерматолог Юлия Галлямова поделилась пояснениями, почему химические пилинги - “зло”.

Фото: https://vis-vitalis.net/

Эксперт рассказала, что пилинг - косметологическая процедура, при которой верхний слой кожи сжигается с помощью кислот, что стимулирует её обновление и придает молодой вид. Дерматолог крайне не рекомендует делать такую процедуру тем, у кого тонкая кожа и склонность к розацеа, поэтому перед пилингом необходимо проконсультироваться со специалистом.

“Прямо зло. Для дерматолога это зло. Борюсь с этими химическими пилингами. Почему? Потому что как любое физическое и химическое воздействие имеет свои ограничения и свои показания” - поделилась Юлия Галлямова.

Эксперт сказала, что очень часто к ней приходят пациенты с пересушенной и сожженной кожей, это может быть не только от пилинга. Некоторые клиенты также используют уход с кислотами, что тоже отрицательно сказывается на коже лица.

Самая главная проблема – пигментация, от которой очень тяжело избавиться, отметила Юлия.

Она также рассказала, что к пилингам нужно подходить очень дифференцировано и профессионально. Поэтому пилинг, с одной стороны, это хорошая косметологическая процедура, которая позволяет с помощью кислот сжечь верхний слой кожи, но с другой стороны - есть множество последствий, отметила дерматолог.

Юлия Галлямова объяснила, что пилинги бывают разные: поверхностные, срединные и глубинные, в зависимости от того, какую кислоту используют. Она также отметила, что главный результат этой процедуры - эстетическое омоложение, поэтому, получив такой хороший результат, люди бегут сразу же делать повторные процедуры и очень часто переусердствуют с различными процедурами. Эффект пилинга держится тоже по-разному, например, поверхностный - 1-2 месяца, срединный - от 3 месяцев, глубинный - от года.