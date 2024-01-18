Диетолог Гончар отметила, что уменьшение частоты приема пищи до 1-2 раз в день приводит к замедлению обмена веществ

Доктор питания Виктория Гончар подчеркнула важность правильного и регулярного питания для обеспечения хорошего здоровья. Она рекомендует употребление пяти приемов пищи в день, включая завтрак, второй завтрак, обед, полдник и ужин, с последним приемом пищи за несколько часов до сна.
Врач отметила, что из-за занятости люди часто пренебрегают правильным питанием, что может негативно сказаться на их здоровье. Ограничение приема пищи до одного-двух раз в день, по ее мнению, может привести к замедлению обмена веществ, увеличению жировых отложений и вызвать различные проблемы, такие как нестабильность уровня сахара у диабетиков и нарушения в работе желудка и кишечника.
Врач подчеркнула, что оптимальное количество и частота приемов пищи могут различаться для каждого человека, но важно соблюдать правильные и регулярные питательные привычки для поддержания здоровья и нормального веса.
Многие водители неправильно осуществляют процедуру прогрева своего автомобиля зимой или даже полностью пропускают этот важный этап.