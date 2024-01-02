10 процедур, после которых тебе не захочется делать макияж

1:54 Your browser does not support the audio element. Красота

Тушь для ресниц, тональный крем, карандаш для бровей — наши неотъемлемые спутники в повседневной рутине макияжа. Но будем честными — с приходом лета хочется уменьшить количество декоративной косметики. Это вполне возможно при условии заботы о здоровой коже, выразительных бровях и ресницах. Косметологические процедуры помогут с первой задачей, а косметические — со второй.

Фото: openverse.org by yourlocal-t-rex is licensed under CC BY-SA 2.0

В период интенсивного солнечного воздействия лучше выбирать неинвазивные методы. Они не повреждают кожу, что исключает появление пигментных пятен. Кирилл Бурмистров, врач-косметолог, рекомендует неинвазивный RF-лифтинг на аппарате Exilis Ultra 360 для устранения признаков старения. Также популярны игольчатый RF-лифтинг, технология HIFU (High Intensive Focused Ultrasound) и лазерное омоложение. Важно отметить, что эти процедуры можно проводить летом.

После косметологического ухода переходим к уходу за ресницами и бровями. Тушь — незаменимый аксессуар, но в жару лучше обратить внимание на уходовые процедуры.

Коллагенирование подходит для восстановления сухих и ломких ресниц. Кератиновое ламинирование выпрямляет волоски, придавая блеск. Ламинирование создает эффект завитых ресниц, сохраняющийся около месяца. Наращивание делает ресницы более густыми и яркими.

Брови также заслуживают особого внимания. Долговременная укладка и перманентный макияж помогут поддерживать их форму и цвет в течение длительного времени.

Сократить использование декоративной косметики летом вполне реально, следуя несложным процедурам по уходу за кожей, ресницами и бровями.