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Тотал блонд: стоит ли осветлять волосы и как за ними ухаживать

2:25
Красота

Несмотря на широкую популярность методов окрашивания, таких как "эиртач" и "шатуш", светлые оттенки от корней до кончиков, известные как "тотал блонд", остаются актуальными. Эксперты расскажут о плюсах и минусах этой техники окрашивания, вариантах и секретах поддержания желаемого цвета в этой статье.

Тотал блонд: стоит ли осветлять волосы и как за ними ухаживать
Фото: Нейросеть Шедеврум

Что такое тотал блонд:

Тотал блонд представляет собой полное осветление волос светлыми оттенками от корней до кончиков. Особенностью этой техники является отсутствие затемненных прядей или выделенных оттенков, создавая единый блондовый образ. Этот стиль предоставляет возможность для творчества, позволяя подобрать различные укладки и создавать уникальные образы в зависимости от длины волос. Многие знаменитости также выбирают тотал блонд, добавляя разнообразие своему образу.

Плюсы тотал блонд:

  • В тренде: Грамотное осветление сделает любую прическу стильной и модной.
  • Кардинальное изменение внешности: Помогает радикально изменить облик, особенно если вы долгое время были верным последователем одного цвета волос.
  • Омолаживающий эффект: Правильно выбранный оттенок блонда способен подчеркнуть преимущества кожи, создавая омолаживающий эффект.
  • Скрывает седину: Светлые оттенки маскируют отрастающие седые корни, что делает тотал блонд отличным выбором для тех, кто не хочет часто посещать салон.

Как поддерживать тотал блонд: Уход за тотальным блондом требует внимательного отношения. Эффективность поддержания цвета зависит от выбранного оттенка, используемых средств и образа жизни. Регулярные посещения мастера, предварительная подготовка волос перед окрашиванием, уход после процедуры и использование специальных средств для поддержания цвета и здоровья волос играют важную роль. Специалисты также рекомендуют обращать внимание на несмываемые средства с пептидами и протеинами для восстановления волос, а также на средства, обеспечивающие защиту от УФ-излучения и механического воздействия. Частота тонировки индивидуальна, и использование тонирующих уходов в домашних условиях поможет поддерживать желаемый оттенок между посещениями салона.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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