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Врач Александр Умнов рассказал о серьёзной опасности наращенных ресниц: вши, аллергия и ожог

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Красота

Врач-хирург Александр Умнов рассказал о некоторых неблагоприятных последствиях из-за нарощенных ресниц. Специалист отметил, что такая процедура плотно сопряжена с рядом опасностей и заболеваний.

Умнов сообщил: клей, который используют мастера для наращивания ресниц оказывает негативное влияние на слизистую века, может вызвать химический ожог, вызвать аллергическую реакцию Более того, клей для наращивания привлекает клеща железницу, так называемую ресничную вошь.

"Процедура может вызвать покраснение и воспаление глаз, закупорку сальных желёз и инфекции вроде блефарокератита, блефарита или блефароконъюнктивита", — сказал врач в беседе с Общественной Службой Новостей.

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Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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