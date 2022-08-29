Косметологи советуют использовать в жару средства с охлаждающим эффектом

В бархатный сезон косметологи советуют не забывать про солнцезащитные средства, если речь идёт об отдыхе на море, реке или озере. Также в этот период актуальна косметика с охлаждающим эффектом.

Когда на улице жарко, будет не лишним выбирать весь спектр косметических средств, которые будут успокаивать, увлажнять и охлаждать кожу: маски, гели, кремы для лица и тела, шампуни, тоники и бальзамы.

"В жаркую погоду, сталкиваясь с излишней сухостью кожи и ее перегревом, мы интуитивно ищем способы охладиться. Традиционно для таких целей выбираются средства с ментолом. К примеру, охлаждающие гели для ног с ментолом в составе способны быстро снять ощущение "тяжелых" стоп и подарить коже облегчение", — отметила в разговоре с изданием "Вести Подмосковья" бренд-менеджер ООО "Русская косметика" Олеся Онищенко.

Эксперт посоветовала обращать внимание на состав средств, который должен включать в себя ментол, мяту перечную, лаванду, огурец или алоэ.