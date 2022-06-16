Дерматолог: "Используя крем с SPF 15, на солнце можно находиться не более 150 минут"

SPF — это способность косметического средства (крема, лосьона, эмульсии) защищать кожу от воздействия солнечного излучения. Фактор защиты SPF помогает нам загорать без покраснений и ожогов, в результате чего мы получаем красивый ровный и безопасный загар. Но как понять, с каким уровнем защиты от солнца крем вам подойдет? Об этом подробно читателям Pravda.Ru рассказала дерматолог-онколог, дерматовенеролог, косметолог медицинской клиники НАКФФ Татьяна Сулима.

Как правильно выбрать солнцезащитный крем

Для того чтобы определить, на какое время средство обеспечивает защиту кожи, нужно умножить цифру SPF на количество минут безопасного нахождения на солнце для конкретного фототипа. Например, безопасное время для людей со светлой кожей — 10 минут. Используя средство защиты SPF 15+, под прямыми солнечными лучами теоретически можно находиться не более 150 минут. Если планируется более длительное пребывание на солнце, то нужно брать защиту 30+ или 50+. Наносить все солнцезащитные средства нужно не менее чем за 10-15 минут до выхода на улицу, а обновлять — каждые 2-2,5 часа.

При выборе солнцезащитного средства нужно обязательно проверить, чтобы оно включало фильтры от всех видов ультрафиолетового излучения. Любое солнцезащитное средство должно обязательно иметь на упаковке информацию о соотношении SPF (фактор защиты от UVB-излучения) и PPD (фактор защиты от UVA-излучения), то есть о полноценной защите от всех видов ультрафиолетового солнечного излучения. Оптимальное соотношение — 3:1.

На сегодняшний день существует огромный выбор солнцезащитных кремов для разного типа кожи: склонной к жирности, сухой или проблемной. В том числе предлагаются средства с защитой 50+, которые контролируют источники жирного блеска, себума (кожного сала), пота.

Современные солнцезащитные кремы, максимально эффективно сочетающие UVB- и UVA-фильтры, могут одновременно выполнять множество функций:

надёжно защищают от солнечных ожогов,

предупреждают непереносимость солнечных лучей,

борются с преждевременным старением,

уменьшают риск повреждения клеток.

Их можно в полной мере назвать клеточной биозащитой, которая обеспечивает максимальную защиту структур клетки от агрессивных воздействий.

Итог: летом при неактивном солнце можно использовать защиту 20+, при активном солнце обязательно использовать защиту 50+. Это позволит защитить кожу как покрывалом от агрессивного воздействия солнца, которое провоцирует онкологические заболевания кожных покровов, в первую очередь такое грозное заболевание, как меланома.

Чего не стоит делать с кремом

Не стоит экономить на солнцезащитных средствах и наносить совсем чуть-чуть, чтобы баночка растянулась на более длительный период. Одна из основных ошибок при использовании солнцезащитных средств — это нанесение их очень тонким слоем, который не может обеспечить защиту. Чтобы крем работал, его должно быть много! Для нанесения на лицо и зону декольте нужно брать около 5 мл (примерно — чайная ложка). Для того чтобы эффективно покрыть кожу, лучше наносить несколько слоёв средства, можно комбинировать средства для получения более высокой степени защиты. Например, женщины могут нанести на лицо солнцезащитный крем, а сверху — тональный крем или пудру с SPF.

Нельзя использовать средства с истёкшим сроком годности, потому что они не только теряют свои защитные свойства, но и могут стать опасными, вызвать аллергические реакции, раздражение кожных покровов. Очень важно следовать правилам, которые производитель указал на упаковке.

Нельзя оставлять средство под прямыми солнечными лучами или в машине. Если заметили изменение цвета или запаха средства, то лучше его также не использовать.

К сожалению, даже SPF не гарантирует защиту от развития рака кожи. Тем не менее он всё-таки создаёт "защитную шторку", которая предохраняет кожу и снижает риск развития онкологического заболевания, особенно если есть предрасположенность. Поэтому в период пребывания на солнце использование солнцезащитных средств считается обязательным.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.