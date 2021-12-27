Самая главная ночь года уже совсем близко. Стилист и визажист Захар Гринов рассказал изданию argumenti.ru, в каком образе нужно встречать Новый год Тигра, чтобы он оказался к вам благосклонен.
Гринов посоветовал встречать праздник элегантно, соблюдая в образе сдержанность и умеренность, чтобы не злить яркими цветами символ года. При выборе праздничного наряда стилист порекомендовал обратить внимание на спокойные природные оттенки, в первую очередь:
Макияж Гринов также советует сделать максимально элегантным и естественным, отдав предпочтение теням натуральных оттенков, например, в бежевой цветовой гамме, которые можно дополнить изящными чёрными стрелками. Визажист советует не забывать об умеренности и не использовать, например, накладные ресницы.
Единственным ярким акцентом на лице, по мнению эксперта, в новогоднем макияже-2022 должны быть губы, которые можно накрасить красной или малиновой помадой с глянцевым покрытием.
"Губная помада — акцент на лице! Если у вас сдержанный макияж, то красная, малиновая помада — в самый раз! И тут можно использовать глянцевую. Новый год же!" — сказал эксперт.
Что касается маникюра, Гринов порекомендовал отдать предпочтение классическому френчу, отказавшись от красного лака, камней и страз на ногтях.
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