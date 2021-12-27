Какие оттенки в одежде и макияже выбрать для встречи Нового года Тигра

Самая главная ночь года уже совсем близко. Стилист и визажист Захар Гринов рассказал изданию argumenti.ru, в каком образе нужно встречать Новый год Тигра, чтобы он оказался к вам благосклонен.

Гринов посоветовал встречать праздник элегантно, соблюдая в образе сдержанность и умеренность, чтобы не злить яркими цветами символ года. При выборе праздничного наряда стилист порекомендовал обратить внимание на спокойные природные оттенки, в первую очередь:

песочные, бежевые;

белые;

жёлтые;

цвета зелени и листьев;

оттенки воды — синий и голубой в самых разных вариантах;

коричневый;

классический чёрный.

Макияж Гринов также советует сделать максимально элегантным и естественным, отдав предпочтение теням натуральных оттенков, например, в бежевой цветовой гамме, которые можно дополнить изящными чёрными стрелками. Визажист советует не забывать об умеренности и не использовать, например, накладные ресницы.

Единственным ярким акцентом на лице, по мнению эксперта, в новогоднем макияже-2022 должны быть губы, которые можно накрасить красной или малиновой помадой с глянцевым покрытием.

"Губная помада — акцент на лице! Если у вас сдержанный макияж, то красная, малиновая помада — в самый раз! И тут можно использовать глянцевую. Новый год же!" — сказал эксперт.

Что касается маникюра, Гринов порекомендовал отдать предпочтение классическому френчу, отказавшись от красного лака, камней и страз на ногтях.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.