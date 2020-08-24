Жительница Ярославля получила ожоги лица после похода к косметологу

Для жительницы Ярославля визит к косметологу закончился ожогами. Теперь Анне Мальцевой приходится постоянно носить маску и бейсболку, чтобы скрыть последствия неудачной процедуры. На её лице остались следы от лазера. Девушка нуждается в серьёзном исследовании.

Специалисты Росздравнадзора уже занимаются этим случаем.

"Мы с вами знаем по закону о защите прав потребителей, если оказывается какая-то платная услуга населению — любой гражданин имеет права знать, кто конкретно будет оказывать услуги. Врачи это или не врачи — подтвердить не удалось. Документы не представлены. Специалист, который в данный момент там находился, — скрылся, заперся", — сообщила руководитель территориального органа Росздравнадзора по Ярославской области Татьяна Замиралова.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Москве закрыли шесть салонов красоты за нарушения.

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