В Москве закрыли шесть салонов красоты за нарушения

Эксперты Роспотребнадзора проверили, как столичные салоны красоты и парикмахерские соблюдают меры профилактики по распространению коронавируса. Из 295 заведений, работающих в сфере красоты, в 29 были выявлены нарушения.

В основном они связаны с отсутствием масок и перчаток у персонала, антисептиков и ультрафиолетовых облучателей для обеззараживания воздуха.

Кроме того, обнаружены нарушения частоты дезинфекции помещений и несоблюдение установленной социальной дистанции.

"По фактам выявленных нарушений в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей составлен 41 протокол об административном правонарушении, наложено 27 штрафов на сумму 124 тысячи рублей", — сообщается на сайте ведомства.

Шесть московских салонов красоты закрыли на срок от 10 до 90 суток за грубые нарушения санитарных норм.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Роспотребнадзор готов смягчить требования к парикмахерским.