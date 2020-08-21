Эксперты Роспотребнадзора проверили, как столичные салоны красоты и парикмахерские соблюдают меры профилактики по распространению коронавируса. Из 295 заведений, работающих в сфере красоты, в 29 были выявлены нарушения.
В основном они связаны с отсутствием масок и перчаток у персонала, антисептиков и ультрафиолетовых облучателей для обеззараживания воздуха.
Кроме того, обнаружены нарушения частоты дезинфекции помещений и несоблюдение установленной социальной дистанции.
"По фактам выявленных нарушений в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей составлен 41 протокол об административном правонарушении, наложено 27 штрафов на сумму 124 тысячи рублей", — сообщается на сайте ведомства.
Шесть московских салонов красоты закрыли на срок от 10 до 90 суток за грубые нарушения санитарных норм.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Роспотребнадзор готов смягчить требования к парикмахерским.
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