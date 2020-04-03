В Перми судебные приставы закрыли салон красоты, который нарушил указ губернатора региона и не стал закрываться на карантин.
Сотрудники Роспотребнадзора обнаружили нарушение в ходе рейда. В отношении владельца салона составлен протокол.
Индивидуального предпринимателя суд признал виновным в административном правонарушении.
Суд принял решение закрыть салон на 60 суток. В случае нарушения решения суда предпринимателю грозит уголовная ответственность.
Ранее эксперт рассказал, что ждет индустрию красоты после пандемии коронавируса.
Похоже, попытка справиться с нефтяным загрязнением Мексиканского залива при помощи первого синтетического микроорганизма закончилась печально. Вместо того чтобы спокойно кушать углеводороды и больше ни на что не обращать более внимания, искусственно созданный монстр по имени "Синтия" начал нападать на живые существа, в том числе и на людей.