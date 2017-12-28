Прогноз: "жизнь напоказ" перестанет быть привлекательной уже в ближайшие годы

Социологи и футурологи пришли к выводу, что выкладывание в сеть сведений о личной жизни в будущем станет обязательным.

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Такое принуждение к прозрачности оттолкнет людей от интернета, считают эксперты. Последний эксперимент на тему личных данных показал, что 15 минут понадобились студентам РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина и МГУ им. М.В. Ломоносова, чтобы по фотографии отыскать имя, фамилию человека на снимке, дату его рождения, место проживания, мобильный телефон и адрес электронной почты.

Исследования проводились в рамках дебатов под названием «След». Они были организованы Молодежной палатой Консультативного совета при Уполномоченном органе по защите прав субъектов персональных данных (Роскомнадзор).

Участники заданий, по итогам эксперимента, сделали вывод, что стоит внимательнее относится к своим персональным данным при пользовании интернетом, в особенности социальными сетями.

Как пояснил футуролог, писатель и член Федерального совета «Партии дела» Максим Калашников, "жизнь напоказ и предельная прозрачность пока еще находятся в тренде, но это ненадолго".

По его словам, в ближайшем будущем произойдет раскол среди людей. Большая часть уйдет из соцсетей. "Большинство людей думать не желают и не умеют, - заявил Максим Калашников. - Как говорил основатель первого в мире пропагандистского ведомства - комитета общественной информации в США 1917 года - Вудро Вильсон, большинство людей не думают о своих поступках, а живут штампами, навязываемыми им через масс-медиа и поп-культуру".

Какую опасность несут социальные сети? Как вести себя в интернете детям и подросткам, чтобы не попасть в беду и не стать соучастником преступлений? Об этом Pravda. Ru рассказала заместитель начальника управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних полковник полиции Татьяна Орешкина.