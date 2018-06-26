Ученые предупредили об опасности уставших врачей

Уставшие врачи похожи на алкоголиков, считают ученые. По их мнению, каждое недомогание специалиста опасно для пациента.

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Дело в том, что, отработав 12 часов, мозг переходит в "экономный режим", он не готов работать в полную силу. Именно это и приводит к врачебным ошибкам и неправильным диагнозам. Выход — разбить рабочий день на смены.

Британская медицинская ассоциация установила, что рабочий день врача не может длиться более восьми часов. Если в течение этого времени специалист почувствует усталость, он должен прерваться. Этот подход позволит избежать ошибок.

Особенно беречь себя медикам надо зимой, не бояться отказываться от сложных случаев, когда чувствуют усталость. Ведь вместо грамотной помощи, человеку можно нанести вред. Все эти признаки схожи с поведением алкоголиков, что не в состоянии мыслить здраво.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что по сведениям комиссии Евросоюза, в каждому десятому врачи ставят неверный диагноз, а значит, лечение подбирается неправильное. Западные специалисты назвали ошибки медиков вызовом для системы здравоохранения Европы.

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