Кофейные предпочтения говорят о характере человека

Психологи пришли к выводу, что между характером человека и его любимым кофе существует тесная взаимосвязь.

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Как правило эспрессо пользуется популярностью у реалистов, консерваторов и крайне прямолинейных людей. По мнению специалистов, их трудно убедить в чем-либо, принимая решения, они руководствуются только собственными принципами. Любители эспрессо чаще всего предпочитают элитные авто и строгий стиль.

Латте любят люди, способные быть душой компании и любящие публичность. У них хорошее чувство юмора. Они пользуются большой популярностью у противоположного пола.

Капучино любят романтики, мечтатели и все, у кого чувства преобладают над разумом. Те, кто предпочитают капуччино, стремятся жить у моря, ездить на седанах, слушать качественный поп.

Ценители американо чаще всего рациональны и предпочитают брать от жизни все. Они всегда успевают, ищут кратчайший путь к достижению своей цели, как правило, успешны. Им нравится богемный образ жизни, изысканная музыка и спортивные авто.

Новейшее исследование китайских ученых свидетельствует о том, что кофе может поспособствовать женщине забеременеть.

Несмотря на противоречивость разных исследований, есть вероятность того, что горячий напиток взбадривает не только людей, но и яйцеклетки. Китайские ученые сообщают об этом в специализированном медицинском журнале Oncotarget.

Ученые под руководством Ся Чжан из Университета науки и технологии Хуажонг в Ухане установили, что под влиянием кофеина устойчивые гаметы, то есть репродуктивные клетки, с одной стороны, дольше обычного сохраняют свою способность к воспроизведению потомства, находясь в чашках Петри (так называют прозрачные лабораторные сосуды в виде невысокого плоского цилиндра).

С другой стороны, также увеличилось количество жизнеспособных эмбрионов. По меньшей мере, подобное было отмечено у мышей.

Чжан и ее коллеги рассказывают, что под влиянием кофеина исчезли несколько характерных признаков процесса старения. С точки зрения исследователей, данное обстоятельство, очевидно, повышает шансы на успех. В то время, как никакая из не подвергавшихся рассмотрению яйцеклеток успешно не могла оплодотворяться, при бодрствующих экземплярах оказались 62 процента. Дальнейшие исследования должны показать, насколько кофеин будет способствовать беременности у женщин.