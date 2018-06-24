В США пса лишили должности градоначальника

Пес по имени Дюк оставляет должность градоначальника Корморанта (США). Причина в возрасте — животному стукнуло тринадцать лет и ему непросто справляться с должностными обязанностями, отмечает UPI.



Самая красивая собака США

На голосовании в городе каждый житель (их примерно тысяча) может вписать имя того, кого считает заслуживающим этой должности. Впервые Дюка избрали мэром в 2014 году, с тех пор его переизбирали 3 раза.

Все эти годы собака участвовала в парадах, выполняла представительские обязанности в других городах, ее фото появлялось на дорожных щитах.

Это не единственный случай, когда животное занимает или пытается занять столь высокий пост. Как писала "Правда.Ру", кот породы мейн-кун Хэнк в шесть лет назад пробовал пробиться к американский сенат от Вирджинии. Его обещанием было: молоко в каждую миску.

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