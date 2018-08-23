Дети смогли купить квартиру на деньги от продажи лимонада

Американские подростки Дэвид и Зак Тэннеры приобрели квартиру в строящемся доме. Деньги братья, 10 и 12 лет, заработали на продаже лимонада, рассказывает realestate. com.au.
Ребята начали бизнес 7 лет назад в родном районе Хьюстона. Через некоторое время они уже зарабатывали сотни долларов. Братья, глядя на отца-инвестора, вложили полученное в высокодоходные акции. Недавно они вложили средства в жилищный кооператив, он планирует построить многоквартирные дома.
В настоящий момент Дэвид и Зак находятся в гостях у автора книг "Богатый папа, бедный папа" Роберта Кийосаки. Братья называют его своими гуру в мире финансов. Любопытно, что отец семейства не считает детей особо одаренными, однако отмечает, они рано начали интересоваться инвестициями.
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