Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Дети смогли купить квартиру на деньги от продажи лимонада

Интересные Новости

Американские подростки Дэвид и Зак Тэннеры приобрели квартиру в строящемся доме. Деньги братья, 10 и 12 лет, заработали на продаже лимонада, рассказывает realestate. com.au.

Ребята начали бизнес 7 лет назад в родном районе Хьюстона. Через некоторое время они уже зарабатывали сотни долларов. Братья, глядя на отца-инвестора, вложили полученное в высокодоходные акции. Недавно они вложили средства в жилищный кооператив, он планирует построить многоквартирные дома.

В настоящий момент Дэвид и Зак находятся в гостях у автора книг "Богатый папа, бедный папа" Роберта Кийосаки. Братья называют его своими гуру в мире финансов. Любопытно, что отец семейства не считает детей особо одаренными, однако отмечает, они рано начали интересоваться инвестициями.

Читайте также:

Дети-модели, или Мечта алчных родителей

 

Как это будет: Путин хочет смягчить пенсионную реформу Как это будет: Путин хочет смягчить пенсионную реформу

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы детский бизнес продажа лимонада американские дети дети купили квартиру
Обсудить
Актуальная аналитика
Советское наследие
Оружие Победы: пистолет-пулемет Судаева
США и Канада
Удар SARMAT'ом: госдеп придумал ответ Кремлю
Криптобиржи
Анализ цен топ-токенов: BTC, ETH, XRP
Новости Все >
Илон Маск закричит: "Калашников" создал конкурента Tesla
Трамп впервые признал возможность своего импичмента
Дети смогли купить квартиру на деньги от продажи лимонада
Росреестр усиливает электронный сервис
В ЕС не хотят ужесточать санкции против России из-за Британии
Ping An выпускает "White paper по умным городам"
Татарская собака по кличке Зло нашла наркотик у хитрого зэка
Немецкие историки усомнились в значении Курской битвы
Оформленных прав на жилье в Подмосковье стало меньше﻿
Ученые выяснили, что человек - это ошибка природы
Читательский топ
Вся правда: потеряла ли Россия "путинскую" ядерную ракету
"Рус, сдавайся!": НАТО посмеялось в лицо Путину
Как меняется самая русофобская страна Европы
Разведка США: Путин может разделить Америку
Украина проговорилась о реальной причине захвата российского танкера
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Здоровье
Во что превратится организм от овсянки по утрам

Употребление на завтрак овсяной каши поможет снизить уровень холестерина в крови, похудеть и даже избежать рака.

Во что превратится организм от овсянки по утрам
Почему Россия не штурмует порт с "Механиком Погодиным"
Украина
Почему Россия не штурмует порт с "Механиком Погодиным"
Политика
Все тайны ГКЧП: кто, как и зачем убил Советский Союз
Бывший СССР
Таджикистан и Узбекистан: конец холодной войне
Партии
Касьянов пообещал России осаду и разруху

Новый санкционный сезон, который открывает Вашингтон, не мог оставить равнодушными российских демократов. Вот и Михаил Касьянов видит будущее мрачным.

Касьянов пообещал России осаду и разруху
Украинцы отказали России в наследии Древней Руси
Украина
Украинцы отказали России в наследии Древней Руси
Украина
Почему Россия не штурмует порт с "Механиком Погодиным"
Политика
Рассекречено: упивающийся Ельцин все время пытался сбежать в США
Политика
Рассекречено: упивающийся Ельцин все время пытался сбежать в США

Руцкой рассекретил страшные факты - во время путча-1991 Ельцин неистово пил и все время пытался сбежать в посольство США, а после развала СССР отчитался Бушу.

Рассекречено: упивающийся Ельцин все время пытался сбежать в США
Экономисты: на пенсии россияне беднеют в 1,5 раза
Экономика
Экономисты: на пенсии россияне беднеют в 1,5 раза
Общество
Стало известно, куда делись миллиарды полковника Захарченко
Политика
Минобороны рассекретило жестокую правду о Курской битве
Соломон Соловьев В мечтах об алых парусах Соломон Соловьев Любовь Степушова Как меняется самая русофобская страна Европы Любовь Степушова Руслан Веснянко Зачем Украине радикалы и националисты Руслан Веснянко
Комментарии
"Рус, сдавайся!": НАТО посмеялось в лицо Путину
Автозак "для арестов за репост" поразил соцсети
Credit Suisse знает то, чего пока не знаем мы
Разведка США: Путин может разделить Америку
"Рус, сдавайся!": НАТО посмеялось в лицо Путину
"Рус, сдавайся!": НАТО посмеялось в лицо Путину
СМИ: Роскомнадзор заблокирует миллионы сайтов Рунета
Как это будет: Путин хочет смягчить пенсионную реформу
Чехи назвали СССР "оккупантом" и призвали Россию каяться
Как это будет: Путин хочет смягчить пенсионную реформу
Чехи назвали СССР "оккупантом" и призвали Россию каяться
Немецкие историки усомнились в значении Курской битвы
"Рус, сдавайся!": НАТО посмеялось в лицо Путину
Как это будет: Путин хочет смягчить пенсионную реформу
"Рус, сдавайся!": НАТО посмеялось в лицо Путину
Порошенко придумал способ, как Украине стать Европой
В США сравнили санкции с ядерным ударом по Москве
"Рус, сдавайся!": НАТО посмеялось в лицо Путину
Автомобили на Старый Арбат вернут с согласия жителей
Чехи назвали СССР "оккупантом" и призвали Россию каяться
Как это будет: Путин хочет смягчить пенсионную реформу
США и Канада
Удар SARMAT'ом: госдеп придумал ответ Кремлю

В госдепартаменте начали кампанию по троллингу Владимира Путина. Там создана должность "старшего советника по пагубной деятельности России и тенденциям".

Удар SARMAT'ом: госдеп придумал ответ Кремлю
Санкционные игры США могут погубить доллар
Мир
Санкционные игры США могут погубить доллар
Талибы* едут в Москву. Тогда кто бомбит Кабул?
Центр. Азия
Талибы* едут в Москву. Тогда кто бомбит Кабул?
Помощь "Меджлису"* придет по каналу "Стамбул"?
Ближний Восток
Помощь "Меджлису"* придет по каналу "Стамбул"?
Таджикистан и Узбекистан: конец холодной войне
Бывший СССР
Таджикистан и Узбекистан: конец холодной войне
Мария Бутина: у США лицо Гестапо
США и Канада
Мария Бутина: у США лицо Гестапо
Германия отменяет "изоляцию" России
Евросоюз
Германия отменяет "изоляцию" России
Как Кирилл объявит шах и мат Варфоломею
Религия
Как Кирилл объявит шах и мат Варфоломею
Россия переформатирует Украину через Китай
Украина
Россия переформатирует Украину через Китай
Как Запад химичит с химоружием
Мир
Как Запад химичит с химоружием
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ