Киты обладают атрибутами личности: король коренного народа Новой Зеландии призвал предоставить китам законные права

Король новозеландского коренного народа маори призвал предоставить китам те же законные права, что и людям

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Король новозеландского коренного народа маори Тухеитиа Потатау Те Фероферо VII выступил с инициативой предоставить китам равные законные права, аналогичные правам людей.

Фото: Openverse by Peat Bakke is licensed under CC BY 2.0

Он также призвал признать личность млекопитающих для их защиты как видов. По информации новозеландского портала Voxy, король маори подписал декларацию под названием "Хе Вакапутанга Моана", разработанную совместно с лидерами полинезийских общин.

Во время своего выступления, король заявил о необходимости необходимость действий, указав на уменьшение численности китов. Он призвал признать китов обладателями "мана" (духовной сущности) и "маури" (жизненной силы), а также предоставить им права.

Документ выдвигает идею о том, что киты должны рассматриваться как "юридические лица с неотъемлемыми правами", а не просто как природные ресурсы.