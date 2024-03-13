Новая ветка соединила города Калькутту и Ховрах

Премьер-министр Моди открыл первую в Индии линию подводного метро

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди открыл первую подводную линию метро в Калькутте, сообщает TV BRICS.

Фото: Wikimedia Commons by Santosh4118 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Туннель длиной 500 метров проходит под рекой Хугли и соединяет города Калькутту и Ховрах. Длина ветки – почти 17 километров. Подводную часть маршрута поезд преодолевает за 45 секунд.

Строительство новой линии началось в 2009 году, работы по прокладке участка под рекой Хугли - в 2017 году. На проект ушло около двух миллиардов долларов.

Пассажирские перевозки на новом участке начнутся 15 марта.