Новая ветка соединила города Калькутту и Ховрах

Премьер-министр Индии Нарендра Моди открыл первую подводную линию метро в Калькутте, сообщает TV BRICS.
Туннель длиной 500 метров проходит под рекой Хугли и соединяет города Калькутту и Ховрах. Длина ветки – почти 17 километров. Подводную часть маршрута поезд преодолевает за 45 секунд.
Строительство новой линии началось в 2009 году, работы по прокладке участка под рекой Хугли - в 2017 году. На проект ушло около двух миллиардов долларов.
Пассажирские перевозки на новом участке начнутся 15 марта.
Татьяна Мусульбес, невеста участника "Дома-2" Романа Капаклы, волнующе объявила в своих соцсетях о своей беременности.