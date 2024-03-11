Винная ярмарка в Дюссельдорфе: молдавское вино и искусственный интеллект

Молдавский искусственный интеллект научился делать вино

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На международной ярмарке ProWein2024, которая проходит с 10 по 12 марта в Дюссельдорфе, представлено вино, созданное с помощью искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Молдавии.

Фото: Wikimedia Commons by Matt Groening is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Международная винная ярмарка ProWein ежегодно собирает тысячи виноделов, сомелье, торговцев и экспертов со всего мира. В этом году на стенде "Вина Молдовы" посетители могли ознакомится с первыми винами производства Chelaris — виртуального энолога, созданного искусственным интеллектом при участии представителей Ассоциации COR и Технического университета Молдовы под эгидой Национального офиса винограда и вина (ONVV).

Chelaris было поручено создать репрезентативное вино на основе всех данных, собранных за последние пять лет из опытно-демонстрационных партий ONVV. Таким образом были получены два купажных вина, состоящие из сортов Фетяска Албэ, Фетяска Регалэ и Виорика для белого вина, а также купаж Фетяска Нягрэ из 3 разных опытно-демонстрационных партий для красного вина.

Искусственный интеллект для винодельческой отрасли уже зарекомендовал себя как крайне амбициозную и перспективную систему. Его использование приводит не только к росту качества вина, но и к упрощению производства.

В частности, при использовании этой технологии на винограднике курсируют робот и дрон: робот перемещается между рядами лоз и собирает данные об их состоянии, наличии заболеваний и степени вызревания, а дрон следит за состоянием виноградника с воздуха. Все результаты собираются в специализированные базы данных, на основе которых систему обучают своевременно выявлять болезни и с высокой точностью определять идеальное время для сбора урожая.