Архитектура против физики: как у разработчиков Google интернет пропал

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В новом кампусе Google не смогли наладить Wi-Fi

1:29
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Разработчики искусственного интеллекта Gemini из нового кампуса Google в калифорнийском городе Маунтин-Вью жалуются на трудности с подключением к интернету на рабочем месте. Сотрудники вынуждены использовать проводные кабели и смартфоны для доступа к интернету или же работать за пределами офисов, сообщает Reuters со ссылкой на анонимные источники в компании.

В новом кампусе Google не смогли наладить Wi-Fi
Фото: archdaily.com by Iawn Baan is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Инновационный кампус "Бэй вью" (Bay View), созданный датской группой Bjarke Ingels вместе с лондонским бюро Heatherwick Studios, прославился необычным дизайном и волнообразной крышей, покрытой солнечными панелями. Первое рабочее пространство, построенное Google, где "есть все есть инструменты, необходимые для достижения успеха", было открыто в 2022 году и удостоилось многочисленных наград.

Создатели особенно отмечали, что архитектура кампуса современна, синергична, высокоэкологична и максимально удобна для комфортной круглосуточной работы сотрудников. Однако разработчики искусственного интеллекта внезапно столкнулись с нестабильным Wi-Fi в здании кампуса. Проблема, похоже, заключается в необычной архитектуре: волнообразная крыша рассеивает сигнал Wi-Fi так, что интернет "пропадает будто в Бермудском треугольнике", рассказал один из источников.

Пресс-служба Google признала наличие проблем с интернетом в кампусе и заявила, что работает над их устранением, однако воздержалась от комментариев. Подробности уточняются.

Автор Дмитрий Меретин
Дмитрий Меретин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
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