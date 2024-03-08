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Премьер Моди подарил индийским женщинам по сто рупий на газ

Индия: Международный женский день совпал с праздником Махашиваратри

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В Международный женский день премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал женщинам расширить их права и возможности в области образования, предпринимательства и сельского хозяйства. Об этом политик заявил в своем аккаунте в социальной сети.

Индия: Международный женский день совпал с праздником Махашиваратри
Фото: Wikimedia Commons by Offbeatguy is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Чтобы слова не расходились с делом, Моди сообщил о том, что в честь Международного женского дня правительство снижает цены на баллоны со сжиженным газом на 100 рупий. Напомним, что в Индии использование таких баллонов широко распространено в обычных домах для приготовления пищи.

Премьер добавил, что данный шаг сделан во имя благополучия семей и здоровой окружающей среды. 

В Индии также отмечают Международный женский день, но не является официальным выходным. Однако же, в ночь с 8 на 9 марта в этом году выпадает один из крупнейших индуистских праздников - Махашиваратри, "Великой ночи Шивы", которую проводят в храмах и у домашних алтарей.

Автор Дмитрий Меретин
Дмитрий Меретин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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