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То, что лошадь чувствует страх седока, знали всегда-но механизм этой трансляции чувств установили только сейчас

Учёные доказали, что лошади чувствуют страх человека и установили механизм этого восприятия

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Исследователи из Университета Бургундии провели эксперимент, умеют ли животные (лошади) различать человеческие эмоции без присутствия самого человека.

Учёные доказали, что лошади чувствуют страх человека и установили механизм этого восприятия
Фото: https://pofoto.club/

Они собрали группу людей и сначала дали им просмотреть развлекательные фильмы, а затем фильмы ужасов. Дважды при этом у них взяли потожировые мазки на ватках. Потом ватки давали понюхать лошадям. Лошади, чуя запах на ватке человека, который смотрел фильм ужасов и действительно испытывал страх, начинали принюхиваться обеими ноздрями, как бы оценивая опасность. Ватки же с нейтральным запахом они обоняли только левой ноздрёй без особого внимания.

На практике способность лошади чувствовать страх седока была известна с глубокой древности, но сам механизм этого чувства не был научно изучен. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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