Исследователи из Университета Бургундии провели эксперимент, умеют ли животные (лошади) различать человеческие эмоции без присутствия самого человека.
Они собрали группу людей и сначала дали им просмотреть развлекательные фильмы, а затем фильмы ужасов. Дважды при этом у них взяли потожировые мазки на ватках. Потом ватки давали понюхать лошадям. Лошади, чуя запах на ватке человека, который смотрел фильм ужасов и действительно испытывал страх, начинали принюхиваться обеими ноздрями, как бы оценивая опасность. Ватки же с нейтральным запахом они обоняли только левой ноздрёй без особого внимания.
На практике способность лошади чувствовать страх седока была известна с глубокой древности, но сам механизм этого чувства не был научно изучен.
Украинцы бегут из городов, которые может забрать русская армия — в Харькове, Одессе и Николаеве уже регистрируется обвал цен на жильё, которое сбрасывают.