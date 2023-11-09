Мужчине ампутировали член после эрекции длиной в неделю

В Индонезии была проведена ампутация полового органа у мужчины, страдавшего от опасного приапизма. Этот случай подробно описан в научной публикации, опубликованной в медицинском журнале Urology Case Reports.
Пациенту в возрасте 63 лет пришлось обратиться в больницу из-за жалоб на боли в боку и непроизвольной потере веса. По его словам, за два месяца он потерял вес в восемь килограммов без видимой причины. После проведения обследования специалисты поставили ему диагноз — рак почки.
Спустя две недели у пациента возникла новая проблема. На этот раз он столкнулся с болезненной эрекцией, которая держалась целую неделю. Медицинские эксперты предпринимали попытки облегчить его состояние, но ни один из методов не оказался успешным. УЗИ-исследование показало, что продолжительную эрекцию вызвали злокачественные клетки, распространившиеся на его половом органе.
Для остановки распространения опухоли было принято решение о полной ампутации полового органа. Кроме того, пациенту потребовался курс химиотерапии и радиотерапии. В статье отмечается, что спустя три месяца после операции у него не было значительных жалоб и он не испытывал затруднений при мочеиспускании.
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