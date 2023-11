Мужчине ампутировали член после эрекции длиной в неделю

Your browser does not support the audio element.

В Индонезии была проведена ампутация полового органа у мужчины, страдавшего от опасного приапизма. Этот случай подробно описан в научной публикации, опубликованной в медицинском журнале Urology Case Reports.

Фото: openverse.org by Official U.S. Navy Imagery is licensed under CC BY 2.0.