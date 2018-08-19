В частных авиакомпаниях рассказали о необычных клиентах и их просьбах

Истории представителей частных авиакомпаний о том, чего желают их клиенты, появились на страницах Daily Mail.
Например, одна история посвящена пассажиру, который нанял борт для коня, другой таким образом решил перевезти призовую свинью. Третьему потребовалось 2 самолета для организации переезда. Четвертый оказался собаководом попросил совершить посадку, чтобы выгулять щенка на свежем воздухе.
Также представители частных авиакомпаний поведали случай, когда пассажир попросил бутерброды для гурманов и свежие фрукты и овощи, еда потребовалась для попугая.
Особые истории посвящены тому, как борт "наряжают" для гостей. Так, семья, отправившаяся в Disney World во Флориде, решила начать праздник непосредственно в самолете. Для них салон украсили в тематике сказок Диснея. Кроме того, полет совершали над самыми красивыми местами.
Празднуют в небе и дни рождения. Один из пассажиров, который не был готов отказаться от свечек на торте, вынужден был пригласить на праздник пожарного, так как открытое пламя запрещено на борту.
Завершая повествование, рассказчики отметили, что заказывают воздушные суда для разных целей: привезти забытый дома сотовый телефон, доставить еду из другого города или привезти домашних любимцев.
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