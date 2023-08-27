Почтальон из Вашингтона помог бездомному котенку и выиграл 717 500$ в лотерее

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Джозеф Вальдхерр из Такомы рассказал представителям лотереи Вашингтона, что недавно он разносил почту, когда услышал мяуканье котенка, но не смог определить источник звука. Вальдхерр сказал, что он услышал то же мяуканье в том же месте на следующий день и обнаружил, что кошка застряла в небольшом пространстве.

Фото: Wikipedia

"Он положил котенка в карман своей толстовки, где котенок спал остаток рабочей смены", — сообщила лотерея Вашингтона в пресс-релизе.

Вальдхерр сказал, что спасение котенка подняло ему настроение, поэтому он зашел в магазин Quinto и купил лотерейный билет Hit 5.

Через несколько дней почтальон проверил свой билет вместе с женой и обнаружил, что выиграл джекпот в размере 717 500 долларов.

Вальдхерр приписывает свою победу счастливому котенку. Он сказал, что кошке, которую теперь зовут Пич, найдется место в его доме.

Победитель сказал, что планирует использовать выигранные деньги, чтобы помочь своим родителям на пенсии и пожертвовать на благотворительность.

"У нас с женой есть все, что нам нужно. Мы просто хотим помогать другим", — сказал он.

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