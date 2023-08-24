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Самый крупный крокодил в неволе – Кассий: у него невероятные размеры и возраст!

2:25
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В 2011 году Австралийский морской крокодил по имени Кассий был измерен в длину 5,48 метра, и этот впечатляющий размер привел его в Книгу рекордов Гиннеса как самого большого крокодила, находящегося в неволе. С тех пор прошло уже некоторое время, и Кассий, скорее всего, вырос еще больше, хотя точные измерения после 2011 года не проводились. По последним данным, сообщенным TASR и опубликованным на сайте Live Science, его текущий размер остается предметом оживленных разговоров.

Самый крупный крокодил в неволе – Кассий: у него невероятные размеры и возраст!
Фото: Profimedia

Туди Скотт, который заботится о Кассии в крокодиловом парке Маринлэнд в австралийском штате Квинсленд, поделился своим мнением: «С большой вероятностью он вырос с 2011 года, но мы не проводили измерения. Мы планируем сделать это в ближайшем будущем, чтобы определить, насколько он вырос и будет ли его рекорд подвергнут сомнению». Для того чтобы сохранить свой статус рекордного крокодила, Кассию необходимо подтвердить новые размеры.

Морские крокодилы (Crocodylus porosus) могут достигать длины до семи метров. Еще один крокодил, удерживавший рекорд по размерам в пленах, был пойман на Филиппинах в 2012 году. Его длина составляла 6,17 метра, и его имя было Лолонг. К сожалению, он умер в неволе вскоре после установления рекорда, что позволило Кассию удержать свое место.

Согласно исследованиям, проведенным Туди Скоттом, морские крокодилы обычно замедляют темп роста до примерно одного сантиметра в год, достигнув длины около пяти метров. Однако в некоторых случаях они могут прекращать расти совсем.

Кассию поймали в 1984 году, и биологи оценивают его возраст на 120 лет. Его огромные размеры были очевидны уже 40 лет назад, когда он сражался с другими самцами за территорию и иногда атаковал корабли. В результате столкновений он потерял часть морды и конец хвоста, возможно, от атаки другого крокодила или от столкновения с гребным винтом судна. Если бы не эти травмы, он мог бы быть еще на 15 см длиннее.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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