Психолог рассказал, почему детям нравятся плохие персонажи

2:05 Your browser does not support the audio element. Интересные Новости

Современные дети иногда хотят иметь игрушки, которые могут пугать родителей. Марсель Сультеев, психолог, объяснил это явление в интервью Телеканалу "360".

Фото: Фото: domkovrolina.ru

Почему же дети так часто испытывают влечение к таким устрашающим персонажам?

Эксперты подчеркивают, что когда дети смотрят современные мультфильмы, они могут легко идентифицироваться с различными персонажами, даже не обладая развитым критическим мышлением. Дети принимают на себя манеры и поведение персонажей без осознания, что это может быть не совсем правильно. Сультеев указывает на важность обучения детей разнице между хорошим и плохим, дабы они не переносили негативное поведение в реальную жизнь.

Маркетологи также оказывают значительное воздействие на детский интерес к устрашающим игрушкам. Они создают рекламные кампании, целенаправленно воздействующие на подсознание детей. Ребенок, сталкивающийся с изображением желаемой игрушки чаще и регулярнее, начинает испытывать природный интерес и желание получить эту игрушку. Под воздействием маркетинга он активно начинает просить и уговаривать родителей, а если ему отказывают, возникает негодование.

Для детей важно, чтобы их желания были поняты и учтены родителями. Взрослые, в свою очередь, стараются сбалансировать ситуацию, чтобы не допустить истерик и манипуляций со стороны ребенка. Однако психологи предупреждают о возможных негативных последствиях подобных игрушек для детей. Не все устрашающие персонажи могут быть подходящими для развития ребенка.

Следует понимать, что родители играют ключевую роль в формировании ценностей и мировоззрения ребенка. Анализ персонажей мультфильмов с детьми помогает им осознать разницу между вымыслом и реальностью. Это позволяет ребенку самостоятельно понимать, что не всегда стоит стремиться к тому, что показывают в мультфильмах.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.