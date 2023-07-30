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Невеста отказалась от секса с мужем в брачную ночь: Его реакция захватила дух

2:09
Интересные Новости

Женщина из Сиднея поделилась ужасной историей о своей свадьбе, которая закончилась разводом всего через две недели. Рэйчел рассказала в радиошоу Эбби Чатфилд Hit Network, что на следующий день после свадьбы ее муж подал на развод, и причиной этого стало то, что она не захотела заниматься сексом с ним в их первую брачную ночь.

Невеста отказалась от секса с мужем в брачную ночь: Его реакция захватила дух
Фото: Getty Images

"Мы вышли замуж менее чем за 24 часа до того, как мой муж захотел развестись. Мы вернулись в номер отеля после нашего бракосочетания, и к сожалению, я не дала ему то, что он хотел. Я не хотела. На следующий день он захотел развода", — объяснила Рэйчел.

Подобное признание привело ведущих шоу в шок. Обсуждение этой странной истории разгорелось в студии, и один из участников заметил, что многие люди не занимаются сексом в первую брачную ночь из-за усталости. Но Рэйчел была недовольна тем, что произошло.

Эта история была поделена радиокомандой Чатфилда на TikTok, и она быстро стала объектом широкого внимания.

Многие пользователи сочувствовали Рэйчел и осуждали поведение ее бывшего мужа. Один из комментаторов заявил:

"Такие люди, как он, заслуживают того, чтобы оставаться на свободе".

В ответ на эту историю, другие женщины начали делиться своими прекрасными моментами, которые они пережили со своими мужьями в свои брачные ночи, чтобы подчеркнуть, что все люди разные.

"Мой муж плакал, говоря, как сильно любит меня, а потом уснул, пока я вытаскивала из волос 83 невидимки", — вспоминала одна из женщин.

"Мой муж слишком устал после того, как расстегнул 3 000 000 пуговиц на спине моего платья, чтобы вытащить меня из него, так романтично", — пошутил другой.

Эта история стала своеобразным моментом для размышлений о том, как люди по-разному воспринимают и реагируют на брачные события и как важно уважать и понимать друг друга в отношениях.

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Первая брачная ночь после свадьбы
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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