Эксперты назвали отвратительную причину, по которой нельзя вытирать лицо полотенцем

1:47 Your browser does not support the audio element. Интересные Новости

При уходе за кожей часто возникают различные советы, но эксперты настаивают, что при умывании лица не следует использовать полотенца. Грязные полотенца могут быть рассадником микробов и инфекционных заболеваний, так как каждый раз, когда мы их используем, переносятся бактерии на их поверхность. Ванная комната особенно опасна, так как руки могут переносить микробы на полотенца со всего, с чем они прикасаются, включая фекальные организмы.

Фото: Tatiana Morozova/Russian Look ﻿﻿

Микробиолог Чарльз Герба из Аризонского университета предупреждает, что многие люди не моют руки тщательно, поэтому бактерии могут попасть на полотенца и размножаться там. Даже вне дома полотенца способствуют распространению инфекций, и они могут стать рассадником инфекции MRSA — устойчивого к антибиотикам Staphylococcus aureus.

Хотя риск заболевания при прикосновении к использованному полотенцу невысок, существует больший риск, если у нас есть порезы, царапины или сухая кожа, через которые микробы могут проникнуть в организм. Чтобы минимизировать риск, следует часто стирать кухонные и банные полотенца, особенно если в доме есть маленькие дети, используя горячую воду и средство с отбеливающим средством с активным кислородом.

При уходе за кожей важно также обращать внимание на текстуру полотенец. Грубая текстура полотенец может повредить кожу, вызвать микротрещины и привести к сухости. Рекомендуется использовать мягкое полотенце или салфетку из микрофибры, а также предпочитать более мягкие салфетки для лица. Идеальный вариант — позволить лицу высохнуть естественным образом.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.