Пользователи восхитились старушкой, задержавшей вора в магазине

Пожилая женщина из Канады привела в восторг пользователей Сети, после того, как смогла помешать вору в магазине безнаказанно украсть целую тележку продуктов.

Как пишет издание Independent, вор, лицо которого скрывала лыжная маска, пытался незаметно выкатить из супермаркета тележку, нагруженную большим количеством товаров, но путь ему преградила женщина преклонного возраста. Снимавший происходящее на камеру спросил мужчину, заплатил ли он за товары в его тележке. Вор проигнорировал вопрос, пытаясь со своим ценным грузом быстрее добраться до своего велосипеда, оставленного возле магазина.

После этого бабушка, быстро сообразив, с кем имеет дело, вцепилась в вора и, сорвав с него маску, стала тянуть из его рук тележку. Вор, поняв, что лучше не сопротивляться и не дожидаться охраны, выбежал из магазина, едва успев прихватить свой рюкзак, осыпаемый проклятиями старушки.

Пользователи признали, что бабушка повела себя очень храбро и решительно.

"Кто бы ни была эта женщина, которая сорвала с него маску, я в любое время возьму её в напарники по борьбе с преступностью", — написал автор видео.

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