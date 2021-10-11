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"Почта России" теперь на электромобиле

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На международном форуме группа компаний "Современные транспортные технологии" передала "Почте России" электромобиль GAZelle e-NN.

"Почта России" теперь на электромобиле

Пресс-служба "Почты России" сообщила, что машину планируют использовать для перевозки посылок и писем.

Генеральный директор АО "Почта России" Максим Акимов прокомментировал важность этого события:

"Почта России — ответственная логистическая компания, и мы активно примеряем технологии и решения, способные сократить негативное воздействие на экологию. Мы рады быть в числе первых пользователей новой электрической модели "Группы ГАЗ", нашего давнего партнёра. Мы уже активно используем газовый транспорт, причем тоже отечественный, нам это важно, но электрический фургон появляется на почтовом маршруте впервые".

Характеристики электромобиля "ГАЗель e-NN" впечатляют: до 80% ёмкости батареи заряжается за 30 минут, фургон может проехать на одной зарядке до 120 км при максимальной скорости 100 км/ч., машина за один раз может перевезти до 2,7 тонн.

Пресс-служба "Почты-России" также поделилась планами на будущее:

"Чтобы сократить выбросы углекислого газа, Почта России планирует обновить автопарк и перевести часть машин на использование природного газа".

Ранее Pravda. Ru сообщала о том, цены на природный газ в Европе достигли рекордных максимумов.

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Почта России, EMS - пусть весь мир подождет!
Автор: Елена Федорова
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