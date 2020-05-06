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О рекордном обвале российской экономики
Автор Любовь Степушова

Откуда деньги? "Почта России" переезжает в шикарный офис за 1,5 млрд руб.

Экономика » Финансы » Деньги

"Почта России" в год кризиса решила, что ей надо переехать в новый центральный офис, арендованный за 1,5 млрд. рублей.

НАГЛЫЕ РАБОТНИКИ ПОЧТЫ РОССИИ

"Почта России" переезжает в шикарный офис

28 апреля 2020 г. совет директоров Почты России одобрил проект переезда головного офиса компании на площадку ВЭБ Арена, сообщается в пресс-релизе компании.

Арендовать новое офисное пространство планируется с 2021 года после его ремонта и отделки, которые обеспечиваются ВЭБ, сказано в пресс-релизе "Почты".

Общая площадь арендуемых помещений, включая парковочные места, составит порядка 37 тыс. квадратных метров.

По словам генерального директора предприятия Максима Акимова, "современное рабочее пространство — важный элемент создания цифровой среды и конкурентноспособных условий труда. Все это невозможно в старом здании, где ремонта не было с момента постройки в 1979 году".

Новый офис будет вмещать 3100 сотрудников. Сейчас в центральном офисе компании на Варшавском шоссе на одно рабочее место приходится 5,6 квадратных метров общей площади, на новой площадке этот показатель достигнет 10,6 кв. метров(!).

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Однако компания перенесла из-за коронавируса срок рассмотрения актуализированной стратегии развития с 1 мая 2020 года на конец первого полугодия. Логично было бы перенести и переезд, кроме того, можно вспомнить, что высокотехнологичные западные гиганты (Аmazon, Apple, HP) начинали свою деятельность в гаражах, и только заработав самостоятельно, переезжали в благоустроенные офисы.

"Почта России" в октябре 2019 года стала самостоятельной, она была реорганизована в акционерное общество из федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП). До реорганизации ФГУП в 1-м квартале 2019 года получило 44,6 млрд рублей выручки, из них 33 млрд руб. пришлось на услуги почтовой связи. Чистый убыток оператора составлял 2,8 млрд рублей.

Выручка АО "Почта России" по в январе-марте 2020 году составила 43 млрд руб., следует из материалов оператора. Чистая прибыль "Почты России" в 1-м квартале зафиксирована на уровне 936,5 млн рублей. Намечено выплатить бонусы топ-менеджерам и повысить зарплату сотрудникам в регионах.

В ноябре 2019 года "Почта России" попросила правительство выделить ей 39,8 млрд руб. из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на развитие почтовой инфраструктуры.

Ее нынешний глава Максим Акимов ранее занимал должность заместителя председателя правительства Российской Федерации.

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Темы почта россии максим акимов социальное неравенство
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