Любительница фастфуда нашла человеческий палец в гамбургере

В боливийском городе Санта-Крус-де-ла-Сьерра начались массовые проверки общественных заведений. Недавно местная жительница заказала в одном из ресторанов гамбургер. Откусив небольшую часть, женщина обнаружила в нём человеческий палец.

Любительница фастфуда купила любимое блюдо в заведении под названием "Великолепный гамбургер". Она была потрясена, когда увидела среди начинки палец. Женщина тут же позвонила в общество по защите прав потребителей, пишет Market Research Telecast.

На место выехали специалисты организации и подтвердили факт продажи гамбургера с частью пальца. За нарушение санитарных норм заведению грозит серьёзный штраф.

Кроме того, было установлено, что за несколько дней до инцидента сотрудник ресторана изготавливал фарш и лишился двух пальцев. Его доставили в клинику в состоянии средней тяжести.

В компании "Великолепный гамбургер" утверждают, что партию мяса, которую изготавливал госпитализированный работник, оперативно изъяли. Сейчас заведение не работает, в нём организовали дополнительную проверку.

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