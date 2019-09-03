Подросток из Британии потерял зрение и слух из-за фастфуда

Подросток из Британии был настолько истощен недостатком минеральных веществ и витаминов в организме, что потерял зрение и слух. Об этом сообщило издание The Independent. Журналисты утверждают, что юноша на протяжении 12 лет питался исключительно фастфудом.

Мама подростка, чью личность не раскрывают, сообщила, что вред, нанесенный едой быстрого приготовления организму ее сына, уже не исправить. Сейчас парню 19 лет и он даже пытался учиться в колледже, однако из-за проблем со зрением и слухом бросил учебу.

Лечащий врач подростка доктор Дениз Атан рассказал, что его подопечный до сих пор употребляет фастфуд, но с добавлением витаминных добавок.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала причины, по которым люди подсаживаются на фастфуд. Их определили ученые. Гамбургеры и стейки подобно марихуане действуют на рецепторы в мозге человека, управляющие энергетическим балансом тела. По мнению американских ученых, это и заставляют человека толстеть и переедать.

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