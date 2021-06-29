Пол значения не имеет: самой красивой девушкой Лас-Вегаса стал трансгендер

Толерантность по отношению к людям-ЛГБТ диктует теперь правила и конкурсов красоты. Пол, данный человеку при рождении, больше не играет на них роли.

Каталуна Энрикес выиграла титул "Мисс Невада" на конкурсе, проходившем в Лас-Вегасе, и стала первой открытой трансгендерной женщиной, которая будет бороться за звание "Мисс США". А там и до "Мисс Вселенной" — рукой подать.

Каталуна Энрикес, мисс Невада, трансгендер

Прошла ли красотка через операционную или генетически она всё ещё почти парень — не сообщается. Но Энрикес "обставила" 21 конкурентку, которые родились девочками.

"Никакие слова не могут описать, как сильно я вам благодарна, — написала Каталуна в своем "Инстаграм". — Огромное спасибо всем, кто поддерживал меня с первого дня. Моя община, ты всегда в моем сердце. Моя победа — это наша победа. Мы только что вошли в историю. Счастливая гордость.”

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