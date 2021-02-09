Telegram-канал сына Дональда Трампа набрал млн подписчиков за 2 дня

Сын Дональда Трампа активно использует мессенджер Telegram.

Число активной аудитории в его канале перевалило за миллион буквально за пару дней. Сын бывшего президента США стал первым политическим деятелем использующим Telegram.

Свое решение он объяснил цензурой в социальных сетях и выложил следующий пост в своем Twitter:

"Мы уже давно искали место, где уважается свобода слова. Я постоянно на связи, ребята".

Дональд Трамп младший публикует статьи и видео-сообщения для своих подписчиков. В среднем выходит порядка 3‑х публикаций. В своем Twitter-аккаунте для примера он публикует гораздо больше постов.