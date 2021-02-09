Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Новости
Первый этап опытной эксплуатации БМПТ "Терминатор" завершили на Урале
Новый патрульный корабль заступит на службу в Арктике в 2024 году
Украина минирует Донбасс, чтобы избежать дезертирства
Российский комплекс ПВО "Панцирь-С" получит шесть гиперзвуковых ракет
Токен биржи Binance (BNB) принёс инвесторам 1000% прибыли с 2017 года
В НАТО призвали оснастить танки солнечными батареями
Подразделения ПВО получат системы с точными 3D-моделями местности
В Перу началась массовая вакцинация от COVID-19
Украинские танки появились на американском полигоне в Аризоне

Telegram-канал сына Дональда Трампа набрал млн подписчиков за 2 дня

Интересные Новости

Сын Дональда Трампа активно использует мессенджер Telegram.

Число активной аудитории в его канале перевалило за миллион буквально за пару дней. Сын бывшего президента США стал первым политическим деятелем использующим Telegram.

Свое решение он объяснил цензурой в социальных сетях и выложил следующий пост в своем Twitter:

"Мы уже давно искали место, где уважается свобода слова. Я постоянно на связи, ребята".

Дональд Трамп младший публикует статьи и видео-сообщения для своих подписчиков. В среднем выходит порядка 3‑х публикаций. В своем Twitter-аккаунте для примера он публикует гораздо больше постов.

Автор: Павел Новиков
Последние материалы
Латвия подарила Украине бронированные внедорожники Land Rover Defender
США проведут пуск баллистической ракеты в Атлантическом океане
Первый этап опытной эксплуатации БМПТ "Терминатор" завершили на Урале
Новый патрульный корабль заступит на службу в Арктике в 2024 году
Telegram-канал сына Дональда Трампа набрал млн подписчиков за 2 дня
Украина минирует Донбасс, чтобы избежать дезертирства
Российский комплекс ПВО "Панцирь-С" получит шесть гиперзвуковых ракет
Токен биржи Binance (BNB) принёс инвесторам 1000% прибыли с 2017 года
В НАТО призвали оснастить танки солнечными батареями
Подразделения ПВО получат системы с точными 3D-моделями местности
Популярное
Мир. Новости мира
После визита Борреля: пути России и ЕС разошлись окончательно

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель после визита в Москву пришёл к выводу, что Россия не хочет диалога с Евросоюзом. В Москве удивились.

После визита Борреля: пути России и ЕС разошлись окончательно
Как и где будет "сидеть" Алексей Навальный
Политика. Новости и аналитика
Как и где будет "сидеть" Алексей Навальный
Бывший СССР
Казахский национализм: главные отличия от украинского
Здоровье и профилактика
Британские врачи назвали предупреждающий признак инсульта
Олег Артюков "Унижение Европы": почему евродепутаты требуют отставки Борреля Олег Артюков Любовь Степушова В Норвегии не одобряют размещения бомбардировщиков США B-1B Lancer Любовь Степушова Игорь Буккер Политики и бизнесмены мешают победить коронавирус Игорь Буккер
Политика. Новости и аналитика
Проект "Навальный" финансируется извне и внутри страны. Кем?
Здоровье и профилактика
Мясников: снижение веса может быть признаком рака поджелудочной железы
Захарова оценила "ответ" МИД Испании Лаврову
Политика. Новости и аналитика
Захарова оценила "ответ" МИД Испании Лаврову
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников