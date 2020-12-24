В Таиланде спасатель спас слонёнка, сделав ему искусственное дыхание

Таиландский спасатель Мана Шривате за 26 лет работы десятки раз проводил реанимационные мероприятия. Но ни разу от него не зависела жизнь слона.
Как рассказала NYT, Мана во время ночного дежурства в восточной провинции Чантабури увидел лежащего на дороге слонёнка, которого, как позже выяснилось, сбил мотоциклист.
"Счёт времени шёл на минуты и ждать ветеринаров было некогда. Пришлось поднапрячь память и вспомнить видеоуроки, которые когда-то видел, и предположил, где будет расположено сердце слона. А потом сделал малышу массаж сердца и искусственное дыхание", — рассказал журналистам Шривате.
На видео, которое стало вирусным в социальных сетях Таиланда, видно, как Мана сжимает двумя руками маленького слона, лежащего на боку, когда коллеги в нескольких метрах от него лечат ошеломленного и раненого мотоциклиста.
И человек, и слон выздоровели, и ни у одного из них не было серьезных травм.
"Это мой инстинкт спасать жизни, но я все время беспокоился, потому что слышал, как мать и другие слоны зовут ребенка. Когда слоненок зашевелился, я чуть не заплакал", — сказал Мана агентству Рейтер.
Слоненок встал примерно через 10 минут и был доставлен в другое место для лечения, прежде чем его вернули на место происшествия в надежде, что он воссоединится со своей матерью.
"Слоны вскоре вернулись, когда мать услышала крик своего ребенка", — рассказал Мана.
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